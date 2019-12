Jedziemy na narty do Zieleńca! Gdzie już można szusować? [OŚRODKI NARCIARSKIE W SUDETACH]

W najbliższą sobotę do dyspozycji narciarzy oddane zostaną te wyciągi, przy których udało się odpowiednio naśnieżyć i przygotować trasy. Warto zauważyć, że tej jesieni aura okazała się być oszczędną w opady śniegu na terenach górskich. Zdarzały się one co prawda sporadycznie, nie szły jednak za nimi niższe wartości temperatury, co jak wiadomo, jest podstawowym warunkiem uruchomienia armatek. W minioną sobotę nadszedł jednak długo wyczekiwany mróz, dzięki czemu możliwe było uruchomienie specjalistycznego sprzętu