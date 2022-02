Jedzenie w polskich szpitalach. Zobacz co jest serwowane pacjentom! [ZDJĘCIA]

Kromka chleba, śladowe ilości masła, jajko na twardo, pasta mięsopodobna i kasza z sosem? Oj, niekoniecznie. Niektóre szpitalne kuchnie we Wrocławiu i w Polsce być może oglądały "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler lub MasterChefa i wspięły się na kulinarne wyżyny. Serwują pacjentom smacznie wyglądające zupy, sałatki, mięso... Do tego owoce, warzywa. Zobaczcie zdjęcia posiłków szpitalnych, które przysłali nam nasi czytelnicy oraz te, które pochodzą z FB ze strony "Jedzenie w szpitalach". I oceńcie sami, czy byście to wzięli do ust...

Zdjęcia czytelników oraz z FB "Jedzenie w szpitalach"