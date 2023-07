Jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się na Dolnym Śląsku. To prawdziwy cud natury! Zobaczcie zdjęcia

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Odwiedzając to miejsce, warto pamiętać także o odpowiednim ubiorze. W kopalni oraz Sztolni Ochrowej temperatura wynosi o 7 do 10 stopni. W sezonie letnim od 1 kwietnia do 31 października kompleks czynny jest od godz. 9.00 do 18.00. W sezonie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca, od godz. 9.00 do 16.00. Wybierając się do Kopalni Złota, nie trzeba dokonywać wcześniejszej rezerwacji. W pobliżu kopalni znajduje się bezpłatny parking. Czas zwiedzania zależny jest od wyboru atrakcji. Może zająć od 1,5 do 3,5 godziny.