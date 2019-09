Jedyna taka hala na Dolnym Śląsku. Od dzisiaj w szkole przy ul. Borowskiej we Wrocławiu

Dzięki zajęciom prowadzonym w nowej hali, podniesie się nie tylko poziom wiedzy na temat obsługi samochodów ciężarowych, ale przede wszystkim poziom umiejętności praktycznych. Dodatkowo w szkole zostanie poszerzona oferta edukacyjna - powstanie klasa patronacka w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – samochody ciężarowe, autobusy. Działania te podniosą kompetencje i kwalifikacje uczniów, a także konkurencyjność absolwentów "wrocławskiej samochodówki" w branży motoryzacyjnej.

- Od kilku lat pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do renesansu szkolnictwo branżowe. Duże zainteresowanie młodzieży właśnie tą szkołą świadczy o tym, że tutaj jakość nauczania jest na odpowiednio wysokim poziomie. Nowa hala jest dopełnieniem oferty przygotowanej przez tę placówkę - powiedział podczas spotkania Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - To kolejny dowód na to, że Wrocław inwestuje w edukację - dodał prezydent.

Inwestycja była współfinansowana z funduszy unijnych.