Jeden na czterech mieszkańców Wrocławia, codziennie pije wodę z kranu. MPWiK przedstawia wyniki badań

Picie wody z kranu to świadomy wybór, który ma realny wpływ na środowisko. Rezygnacja z plastikowych butelek to ważny ekologiczny krok. - Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej mieszkańców i mieszkanek sięga po wodę, którą ma w kranie i tym samym dba o swoje i środowisko – mówił podczas spotkania we wrocławskim Hydropolis prezydent miasta, Jacek Sutryk.

Picie wody z kranu to także oszczędność pieniędzy - i to nie byle jaka. Średnia cena wody butelkowanej to około 1,5 złotego. Litr wody z kranu zaś kosztuje 1 grosz. Dodatkowo zaoszczędzamy środowisku około 19 kilogramów plastiku.