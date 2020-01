JASNOWIDZ: W 2020 r. widzę katastrofę samolotu, a wybory wygra Duda [FILM, PRZEPOWIEDNIA]

Świat

Pierwsza rzecz, jaka jasnowidz zobaczył w swojej wizji to długi budynek. Jest to budynek związany z czymś politycznym. I chyba nie w Polsce. Ten budynek będzie płonął. Ważny budynek w świecie. Te wydarzenia mogą się wydarzyć w początkowej fazie roku (styczeń-luty). To wydarzy się w nocy, ale będzie miało związek z wielkimi zamieszkami. Jasnowidz przewiduje, że stanie się to w Europie.

W jakimś państwie zacznie się coś jak rewolucja. Żywność będzie rozdawana mieszkańcom. Upadnie rząd

- mówi Krzysztof Jackowski.

Dalej jasnowidz mówi, że rok 2020 politycznie będzie niedobry. W Europie i na Bliskim Wschodzie.

Poczułem, że Trump zdradzi Bliski Wschód

Kolejna wizja: Na Izrael spadnie coś w rodzaju bomby chemicznej. Sama bomba nie sprawi wielkich katastrof, gorsze będą jej skutki po czasie.