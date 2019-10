Jaromir Nohavica zaśpiewa we Wrocławiu! Koncert w Hali Ludowej 23 października

Dolnośląski Kurator Oświaty poleca „Legiony” [LIST DO SZKÓŁ]

Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty zwrócił się do szkół z prośbą o zorganizowanie uczniom wyjścia na film „Legiony”, pisząc, że to film "ważny i piękny, historycznie wierny". W załączeniu przeczytacie list, jaki trafił do dyrektorów placówek. A Wy byliście już w kinie? ...