Jarmark Świętojański we Wrocławiu. Co tam można kupić, jakie są ceny? Sprawdzamy! [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy kilkudziesięciu ulic muszą się liczyć z tym, że w ciągu najbliższego tygodnia, czyli do 26 maja mogą mieć utrudniony dostęp do wody i energii elektrycznej. Dostawcy mediów szykują szereg…

Nie brakuje klasyków. Widok bardzo dobrze znany. Szwarc, mydło i powidło. Odnosi się wrażenie, że co roku to samo, ale jest kilka nowości. W pobliżu pręgierza stoją fotodomki o tematyce nawiązującej do natury i tradycji świętojańskiej, w których można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Drugą nowością jest cyfrowa mapa dostępna na platformie pojawi.pl (polski jarmark wirtualny), która pokazuje numery poszczególnych domków, ich lokalizacje i opis asortymentu. Dzięki niej zakupy można robić online np. ze zniżką 1 zł na napoje w barze.