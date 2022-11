Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu - zobacz jakie czekają tam atrakcje! [ZDJĘCIA]

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu przeżywa dziś oblężenie. To pierwszy wieczór, kiedy jarmark funkcjonuje. Jest charakterystyczny klimat, dużo grzanego wina i goście, którzy przybyli do stolicy Dolnego Śląska z całego regionu. Zobaczcie jak w piątek wieczorem prezentował się wrocławski jarmark.

Jarosław Jakubczak / Polska Press