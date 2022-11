Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu: Więcej atrakcji niż przed rokiem. Jest drożej, ale są nowe kubeczki w kształcie buta

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Tegoroczna edycja jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu rozpoczęła się w tym samym dniu co jarmark na katowickim Rynku, czyli 18 listopada. Potrwa jednak tylko do 31 grudnia (jarmark w Katowicach czynny będzie do 8 stycznia).

W ubiegłym roku jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu z powodu pandemii był okrojony (w 2020 roku wcale się nie odbył). Bywalców wrocławskiej imprezy najbardziej zaskoczył wtedy brak nowego... buta.

O co chodzi? Od 2008 roku charakterystycznym elementem jarmarku we Wrocławiu jest ceramiczny kubeczek w kształcie buta, który co roku ma inną kolor, grafikę, charakterystyczny napis i aktualną datę. '

Kiedy w 2020 roku jarmark wrocławski został odwołany, organizatorzy postanowili zamiast atrakcji stacjonarnego jarmarku zorganizować sprzedaż internetową kubków-bucików z aktualną datą. W 2021 roku, choć jarmark odbył się już w formie stacjonarnej, kubeczki były w tym samym kolorze i grafice co 2020 roku, ale bez wypisanej daty.