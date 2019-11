Już 22 listopada do Wrocławia po raz kolejny zawita Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie on usytuowany w Rynku, na ul. Świdnickiej, ul. Oławskiej i na pl. Solnym. Jakie będą na nim atrakcje?

Program otwarcia:



16:25-17:00 Przemarsz orkiestry dętej (z pierzei północnej przez wschodnią, południową aż do Domku Pod Krasnalem);

17:00 – 17.10 Uroczyste otwarcie jarmarku przez Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia.

17:10-17:20 Koncert Orkiestry (przed Domkiem Pod Krasnalem)

17:20 Występy artystyczne



Jarmark w liczbach:

213 domków handlowych (rok temu 190)



140 kupców (rok temu 130) z produktami z Europy i Polski, w tym bardzo liczna grupa wystawców z Dolnego Śląska (84 (65 rok temu) w tym 36 (31 rok temu) firm z Wrocławia.



Produkty z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Białorusi, Turcji, Portugalii, Litwy, Węgier, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, Gruzji, Rumuni, Chile, Armenii, Peru.



14 dni pełnych wydarzeń artystycznych: koncerty, parady, widowiska.



"Wrocław Społecznie i Lokalnie "



Na pierzei północnej Rynku zostanie utworzona strefa pod hasłem „Wrocław Społecznie i Lokalnie”, w której zaprezentują się certyfikowani wystawcy Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z Dolnego Śląska oraz organizacje ekonomii społecznej. Z roku na rok liczba NGOsów zainteresowanych udziałem w jarmarku wzrasta, tym razem możemy spodziewać się 13 podmiotów. Miejsca wystawiennicze zostają im udostępnione bezpłatnie, uzyskany dochód ze sprzedaży prac, wytworzonych przez podopiecznych, przeznaczony zostanie na cele statutowe. Małe rodzinne manufaktury będą prowadziły sprzedaż miodów, przetworów z warzyw i owoców, kiszonek wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury oraz dolnośląskie wina i lokalne piwa.





FABRYKA PREZENTÓW W BAJKOWYM LASKU



W Bajkowym Lasku, na najmłodszych gości Jarmarku czekać będą przepiękne bajki, które swoją magiczną wizualizacją i oprawą dźwiękową wprowadzą wszystkich maluchów do iście baśniowego świata. Ale w tym roku pośród bajkowych chatek pojawi się nowy, niezwykły dwupoziomowy domek z fabryką prezentów! Na parterze przez ogromne okna, będzie można podziwiać jak pod czujnym okiem Mikołaja, pieczołowicie pracują elfy, by zdążyć na czas z prezentem dla każdego. Magiczne wnętrze ukazywać będzie wszystkie etapy: od otrzymania worka listów ze świątecznymi marzeniami, przez akceptację projektu, po pakowanie i wysyłkę świątecznych podarunków. A po zapoznaniu się z tym skomplikowanym procesem będzie można wejść na taras, podziwiać panoramę Bajkowego Lasku i wypatrywać pędzących sań renifera Rudolfa!



ATRAKCJE NA PLACU SOLNYM

Na Placu Solnym z trzypoziomowego bajkowego domku z tarasem widokowym i wieżyczką z podświetlanym zegarem, będzie można podziwiać panoramę Jarmarku. W domku tym będzie można ogrzać się w blasku kominka, napić się gorących napojów i przyjemnie spędzić czas w świątecznej, bajkowej przestrzeni. Ta niecodzienna atrakcja dostępna będzie tylko podczas Jarmarku i zachwyci swoim urokiem każdego! W tym wyjątkowym obszarze zagoszczą domki handlowe z przeróżnymi pysznościami, które swoim zapachem zwabią każdego przechodnia. Unikatowe wyroby zachwycą niepowtarzalną formą i różnorodnością. Jarmarkowi smakosze będą mieli do wyboru gofry ptysiowe, w różnych wariantach smakowych, placki ziemniaczane, pyry z gzikiem, szynki pieczone, góralskie serki, czekoladowe pierniki, wyśmienite konfitury i nalewki z Armenii, tradycyjne podpłomyki cysterskie, regionalne wypieki, dolnośląskie miody, austriackie sery. W pobliżu trzypoziomowego domku znajdziemy także niezwykłe miejsce, które z powodzeniem działa w przestrzeni Placu Solnego. Ukryta w podziemiach Placu Solnego – MovieGate – Galeria Sztuki Filmowej, przeniesie nas w magiczny świat filmu, nauki i historii. Wyjątkowa ekspozycja, składająca się z oryginalnych kostiumów i rekwizytów filmowych największych mega produkcji światowego kina, pozwoli przenieść się w świat, który do tej pory był dostępny wyłącznie na dużych ekranach kin.



KULINARNE NOWOŚCI, JARMARKOWE PYSZNOŚCI...

Jarmark Bożonarodzeniowy to miejsce szczególne dla wszystkich łasuchów! Pierzeja północna Rynku stanie się prawdziwym rajem dla smakoszy! To między innymi tutaj będzie można skosztować pyszności z różnych regionów Polski i Europy. Pośród smaków i aromatów, znajdziemy wyborne specjały: alzackie podpłomyki flammkuchen, holenderskie i włoskie sery, węgierskie salami, hiszpańskie churros, podlaskie wędliny, dolnośląskie miody, turecką baklavę, a także bajkowe wrocławskie kamieniczki” w postaci pierników, które znajdziemy w stylowym drewnianym Młynie. Nie zabraknie świątecznych słodkości: owoców w czekoladzie, owoców suszonych, bakalii, chałwy,gofrów tradycyjnych i bąbelkowych, kołaczy węgierskich, świątecznych pralin, marcepanowych choinek i czekoladowych pierników.



W drewnianych domkach znajdą się także specjały polskiej kuchni: szaszłyki, golonki, bigos, pajda chleba, szare kluchy, ziemniaki ze śledziem, pierogi, gołąbki, kwaśnica. Pojawią się również potrawy z grilla, góralskie oscypki z żurawiną, pieczone kasztany, aromatyczne zioła i przyprawy, tradycyjne polskie i litewskie wędliny, węgierskie langosze z nadzieniem, miody dolnośląskie, a także austriackie, włoskie i holenderskie sery sery.



W POSZUKIWANIU ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI...

W tym roku nowością wśród rękodzieła na Jarmarku będą ręcznie malowane kosze z Filipin, produkty wytwarzane z soli himalajskiej, ręcznie malowane kartki i szkatułki. Miłośnicy rękodzieła będą mogli wybierać spośród rzeźb, autorskiej ceramiki artystycznej, ręcznie malowanych bombek, oryginalnych, drewnianych wyrobów z niepowtarzalnymi wzorami. Pośród unikatów z najdalszych zakątków świata znajdą się wyroby dekoracyjne i biżuteria prosto z Afryki. Bliżej poznamy takie kraje jak: Zambia, Mozambik, Tanzania, Kongo czy Uganda. Wielbiciele biżuterii będą mogli znaleźć wyjątkowe wyroby z kamieni szlachetnych, bursztynu, srebra, metaloplastyki. Pojawią się wykonane z naturalnego, lnianego materiału ozdobne torby i worki z kolorowymi motywami, świąteczne wyroby ceramiczne, litewskie przytulne koce z wełny.



Odwiedzający Jarmark w świątecznych domkach znajdą również ręcznie wyszywane maskotki, kocyki dla najmłodszych, kolorowe drewniane zabawki, haftowane aniołki, ozdobne torby filcowe i poduchy z motywami ludowymi, marsylskie mydła zapachowe, naturalne kosmetyki i wiele innych trudno dostępnych na co dzień produktów. Będzie można również wysłać do bliskich wyjątkową, bo malowaną w drewnie kartkę świąteczną. Każdy kto, jest fanem rękodzieła, techniki decupage, inspiracji folkowych i stylu eko z pewnością nie będzie zawiedziony. Tradycyjnie przy wrocławskiej choince zamówimy ręcznie malowaną bombkę z życzeniami lub dedykacją, imienną podkowę na szczęście wykutą przez kowala lub pamiątkową monetę wybitą przez mincerza. Z jarmarkowymi talizmanami dobra passa nie opuści nikogo przez cały następny rok.



MNÓSTWO RADOŚCI NA JARMARKU ZAGOŚCI

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy to także moc atrakcji wywołujących uśmiech na twarzy każdego, kto w tym magicznym czasie odwiedzi Rynek! W pobliżu „Domku Pod Krasnalem” pojawią się rozświetlone sanie z „magicznymi prezentami”, które swym urokiem zaproszą do zrobienia pamiątkowej fotografii. Pamiątkowe zdjęcie wykonamy również przy świątecznych tablicach z zimową scenerią. Tradycją wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego są ceramiczne kubeczki buciki, które zyskają nowy wzór i kolor. W kubeczkach tradycyjnie będzie można skosztować aromatycznego, wrocławskiego grzańca, gorącej czekolady i innych rozgrzewających napojów, delektując się jednocześnie atmosferą nadchodzących świąt. Gorących napojów w unikatowych kubeczkach będzie można napić się w kilku lokalizacjach na Jarmarku Bożonarodzeniowym: na Placu Solnym w trzypoziomowym domku z zegarem na wieży, w „Świątecznym Wiatraku” i Domku z tarasem widokowym w Bajkowym Lasku, w „Domku Pod Krasnalem” przy pomniku Fredry, w „Domku Kominkowym” na pierzei północnej Rynku. W ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego prowadzone będą warsztaty dla zorganizowanych grup z przedszkoli i szkół podstawowych.



Najmłodsi w tym roku własnoręcznie będą lukrować świąteczne pierniczki lub udadzą się na „Pokazy Szalonego Mikołaja” w Galerii Sztuki Filmowej MovieGate, a także bezpłatnie skorzystają z dziecięcych karuzel znajdujących się na Jarmarku. Na świąteczne warsztaty w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego zapisało się w tym roku ponad 700 przedszkolaków i uczniów z Wrocławia. W pobliżu „Domku Pod Krasnalem” zaparkują dostojne renifery z saniami św. Mikołaja. Nieopodal choinki ustawiona będzie skrzynka pocztowa, do której wszyscy będą mogli wrzucać listy i kartki ze świątecznymi marzeniami skierowanymi do św. Mikołaja.



Na wrocławski Rynek zawita krasnal Prezentuś. Legenda głosi, ze trzeba trzykrotne dotknąć jego czapeczki, aby spełniły się wszystkie życzenia... Ten przesympatyczny wrocławski Krasnal pojawia się tylko raz w roku, właśnie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu i znika na kolejne 11 miesięcy.



MOC ŚWIĄTECZNYCH WYDARZEŃ!

W magiczny klimat wprowadzą nas również wydarzenia artystyczne. Cykl niezwykłych wydarzeń rozpocznie się 1 grudnia w niedzielę. Odwiedzający Jarmark będą świadkiem Magicznej Parady „Święta utkane z baśni”. A już 6 grudnia, odbędzie się uroczyste powitanie Mikołaja oraz oficjalne rozświetlenie wrocławskiej choinki. Od 6 do 15 grudnia funkcjonować będzie jarmarkowa scena, na której będzie można podziwiać artystyczne występy najmłodszych i świąteczne koncerty, realizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. 8 grudnia odbędzie się tradycyjna, świąteczna parada z Mikołajem zakończona finałem na scenie. 15 grudnia paradę na Rynku poprowadzą roztańczone, wrocławskie elfy. Cykl widowisk zakończy się „Wigilijnym Korowodem Kolędników”, w niedzielę 22 grudnia.



Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 2019

od 22 listopada do 31 grudnia 2019

codziennie od godz. 10:00

- 24 grudnia 2019 – Wigilia – otwarte od godz.10:00 do godz.14:00

- 25 grudnia 2019 – zamknięte

- 26 grudnia 2019 – otwarte od godz.14:00

- 31 grudnia 2019 – Sylwester – wybrane stoiska do godz.2:00





