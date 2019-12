Rękodzielnicy, artyści i producenci dekoracji świątecznych przez dwa tygodnie będzie prezentować swoje wyroby w Arkadach Wrocławskich. W centrum handlowym rozpoczął się właśnie Jarmark Bożonarodzeniowy. To doskonała okazja to zaopatrzenia się w oryginalne prezenty czy ozdoby na choinkę. Stoiska wystawców otwarte będą do 23 grudnia.

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Arkadach Wrocławskich obfituje w niecodzienne wyroby rzemieślnicze, rękodzieło artystyczne z różnych zakątków świata, a także ręcznie robione dekoracje świąteczne.



W ofercie lokalnych rzemieślników i artystów znajdziemy m.in. biżuterię artystyczną, ceramikę, obrazy czy odzież zdobioną wełną czesankową. Miłośników bardziej orientalnych klimatów z pewnością ucieszy szeroki wybór rzeźb, kadzideł i odzieży prosto z Nepalu. Nie zabraknie oczywiście ręcznie robionych ozdób choinkowych, bombek czy stroików. W weekendy będzie można też zaopatrzyć się w popularne lasy w słoikach. Zakupione prezenty zapakujemy w oryginalne, wykonane przez lokalnych artystów, świąteczne torebki.



Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w dniach 8-23 grudnia na poziomie 0 Arkad Wrocławskich, w godzinach otwarcia centrum handlowego.



