Jarmark Bożonarodzeniowy jest juz gotowy. Sprawdź, kiedy ruszy [GALERIA]

Na wrocławskim rynku trwają ostatnie przygotowania do otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego. Stoją już stoiska i wiaty w których sprzedawane będą świąteczne gadżety, produkty regionalne i serwowane potrawy ze wszystkich stron świata. Nie brakuje też wesołego miasteczka w tym: kolejki, karuzel i domków z bajkami.

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty zostanie w piątek 19 listopada o godzinie 10 i potrwa do 31 grudnia. Stoiska wystawców, w tym restauratorów, ustawiono wzdłuż trzech pierzei Rynku: południowej, wschodniej i północnej, a także na ulicy Świdnickiej od Rynku do Kazimierza Wielkiego, na ulicy Oławskiej od Rynku do Świdnickiej i na całym placu Solnym.

Stoiska handlowe i punkty gastronomiczne będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 21.