Jarmark bożonarodzeniowy 2022 na zimowy weekend. Najciekawsze i najpiękniejsze jarmarki w Europie: terminy otwarcia, atrakcje, mapy Emil Hoff

W listopadzie 2022 w miastach całej Europy ponownie zostaną otwarte słynne, piękne i pełne atrakcji jarmarki bożonarodzeniowe. Które najbardziej warto odwiedzić, jakie atrakcje szykują? Przedstawiamy 19 najciekawszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie świąteczno-noworocznym 2022. Na zdjęciu: jarmark bożonarodzeniowy w Tallinie. Subodh Agnihotri, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (27 zdjęć)

Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W listopadzie 2022 jarmarki bożonarodzeniowe wracają do europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie! Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy. Które z najpiękniejszych jarmarków leżą blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które jarmarki mają najwięcej atrakcji dla dzieci?