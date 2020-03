JAPETY kto to widział? Set wiosenny - KONKURS! Wygraj zaproszenie!

Ich stosunek do rzeczywistości jest bezkompromisowy. Ich sposób na przetrwanie w ludzkim świecie to dystans.

Ale to od Was zależy, co wydarzy się na scenie !

Japety zapraszają na wiosenne spotkanie komediowe!

Tym razem przed Państwem wiosenny set komedii improwizowanej dla dorosłych. Kwiaty i pszczoły, kichanie, alergia? - tematy jak zawsze zależą tylko od Was!

W każdym spektaklu bierze udział dwóch aktorów WTL-u oraz trzech improwizatorów, muzyk grający na żywo oraz kilkanaście lalek typu muppet – tytułowych Japetów. Przedstawienie ma charakter improwizowanego show – aktorzy na poczekaniu tworzą sceny w oparciu o sugestie publiczności. Widzowie są proszeni przez japety o podanie skojarzeń z tematem danego odcinka. Wybrane słowa rzucane przez publiczność stają się inspiracją do lalkowych monologów, te z kolei uruchamiają szereg niepowiązanych ze sobą, improwizowanych, komediowych skeczy.