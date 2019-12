JAPETY kto to widział? Set sylwestrowy - KONKURS! Mamy dla Was zaproszenia!

Ich stosunek do rzeczywistości jest bezkompromisowy. Ich sposób na przetrwanie w ludzkim świecie to dystans.

Ale to od Was zależy, co wydarzy się na scenie !

JAPETY- kto to widział? to spektakl improwizowany dla dorosłych z udziałem publiczności.

Specjalne pokazy sylwestrowe:

27.12 | 19:00

28.12 | 19:00

29.12 | 19:00

Zobaczcie jak aktorzy i improwizatorzy mierzą się z tym co niespodziewane...

To od Waszych sugestii zależy, co wydarzy się na scenie!

Czy aktorzy poradzą sobie z tematami, które zaproponujecie?!

Będą też piosenki- nie przygotowane i nie wiadomo o czym...

I w ogóle nie wiadomo, co się będzie działo...

Ale jedno wiadomo - nie zabraknie humoru:)

Bilety online: https://bilety.teatrlalek.wroclaw.pl/

KONKURS!

Do wygrania 3 podwójne zaproszenia na Japety! Odpowiedz na pytanie kogo zabrałbyś ze sobą na spektakl i dlaczego?

Odpowiedzi można wysyłać do 26.12 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.