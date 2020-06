Janusz Chabior wziął ślub! Wybranką legniczanina jest Agata Wątróbska [ZDJĘCIA]

W 1991 zadebiutował na profesjonalnej scenie Centrum Sztuki – Teatru Dramatycznego w kabarecie Francuska sałatka. W latach 1992–2006 był związany z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W 2000 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 2006 został aktorem Teatru Rozmaitości w Warszawie, gdzie pracował też jako reżyser, scenarzysta i asystent reżysera.

Dziś to jeden z najlepszych, polskich aktorów teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Co ciekawe Janusz Chabior chętnie angażuje się też w mniejsze projekty. Możemy go zobaczyć w teledyskach, m.in. Quebonafide, DonGURALesko, Myslovitz, czy Moniki Brodki.