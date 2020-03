Janusz Cedro we Wrocławiu - zapraszamy na koncert!

Janusz Cedro związany jest z kulturą Wrocławia od ponad 4 dekad. To postać znana przede wszystkim z działalności w grupie Spirituals Singers Band, której był wokalistą oraz projektów Janusz Cedro Live in Concert i Janusz Cedro and the Band.

Od 2018 roku występuje z projektem Janusz Cedro - Solo z recitalem “NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA , CZYLI PRZEBOJE POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60 TYCH I 70 TYCH". W tym projekcie występuje solo z towarzyszeniem gitary akustycznej. Na program koncertu Janusza Cedro składają się piosenki m.in. takich wykonawców jak: Czerwone Gitary, Andrzej i Eliza, Niebiesko Czarni, Karin Stanek, Piotr Szczepanik, Skaldowie, Czesław Niemen, Urszula Sipińska, Maciej Kossowski, Helena Majdaniec, Dwa plus Jeden i innych.

Cecha wspólna koncertów Janusza Cedro to "wspólne śpiewanie z publicznością" bo "...piosenki z tamtych lat są ponadczasowe, każdy je zna, lubi słuchać i śpiewać..."

Rok 2019 dla Janusza Cedro to był rok intensywnego koncertowania i co ważne zawsze przy kompletach publiczności na widowni. W 2020 artysta nie zwalnia tempa zwłaszcza, że jeszcze w marcu premiera nowego recitalu "PIEŚNI GOSPEL - KORZENIE JAZZU", tym razem w duecie ze znanym wrocławskim jazzmanem - puzonistą JANEM MŁYNARCZYKIEM, a w kwietniu premiera recitalu autorskiego "UWIERZ MI".

W Plebiscycie Gazety Wrocławskiej Janusz Cedro został nominowany w kategorii Kultura za "promowanie skarbów kultury polskiej - polskich piosenek z lat 60 tych oraz 70 tych i świetnie przyjęte koncerty w regionie".

Więcej informacji o artyście znajdą Państwo na oficjalnym profilu:

https://www.facebook.com/JanuszCedroOfficial/

Uroczysty Koncert z Okazji Dnia Kobiet

Wystąpi Janusz Cedro z recitalem pt. "Najpiękniejsze piosenki świata, czyli przeboje polskiej muzyki rozrywkowej lat 60 tych i 70 tych"

6 marca (piątek), godzina 16:00

WCRS - Przestrzeń Trzeciego Wieku

pl. Solidarności 1/3/5 ( IV p.), Wrocław