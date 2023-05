Jakie miasta blisko Wrocławia warto odwiedzić? Żółty szlak turystyczny oraz zamki i pałace. Te miejsca polecają się w czerwcu

Szlak turystyczny dookoła Wrocławia im. Bronisława Turonia

Historia pieszego szlaku sięga 1967 roku, a on sam został oznakowany kilka lat później przez członków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Skrzaty”, działającego przy SP nr 46. W 1986 roku nazwano go imieniem Bronisława Turonia, który był historykiem oraz działaczem turystycznym. Turoń zainicjował powstanie Klubu Piechurów "Perpedes" i cyklicznie organizował "Rajd dookoła Wrocławia". Przez jakie miejsca biegnie szlak?

Ossolineum we Wrocławiu skrywa wiele skarbów. My przyjrzeliśmy się samej siedzibie, która skrywa wyjątkowy w skali kraju zabytek sztuki inżynieryjnej. Zwiedzający mogą zobaczyć jedynie wystający…

Wybrane atrakcje żółtego szlaku blisko Wrocławia. Pałac w Wojnowicach i ruiny "śląskiego Windsoru"

Zamek w Wojnowicach był dawniej obronną siedzibą rycerską. Lezy zaledwie 25 kilometrów od Wrocławia i został posadowiony najprawdopodobniej jeszcze przed XIV wiekiem, a przebudowany w latach 1515–1530. Później nabrał renesansowego charakteru, a to za sprawą kupca Jakuba Bonera, który przygotował go dla swojej żony. Później kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk, a po wojnie go odrestaurowano. Od 7 czerwca 2014 r. należy do Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Położony jest zaledwie 25 km od Wrocławia i jest przykładem jednego z kilku pałaców na wodzie, znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Wikipedia

Pałac Sybilli w Szczodrem, czyli śląski Windsor stanowił kiedyś rezydencję książąt oleśnickich. Jego budowę ukończono w 1692 roku, a przebudowa przypadła na lata 1851-1867. Spłonął w 1945 roku, a z dawnej świetności pałacu zostało bardzo niewiele. Obecnie znajduje się w prywatnych rękach. Ciekawostkę stanowi fakt, że wielkie lustro pałacowe w 1932 roku zostało przeniesione na poczekalnię dworca Wrocław Główny.