Jakie maluszki! Oto czworaczki z Wrocławia. Zobacz zdjęcia!

Rodzice pochodzą z Ukrainy. Niestety, ojciec już od półtora roku czeka na zezwolenie na pracę, a od ponad roku na kartę pobytu. Teraz parze grozi rozdzielenie, bo mężczyzna może zostać deportowany.

Czworaczki, na szczęście są zdrowe i przebywają pod opieką lekarzy neonatologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. To czwórka chłopców. Poród przebiegał bez komplikacji, ale dla dzielnej mamy było to trudne doświadczenie.

Marina Kucher, mama chłopców, czuje się dobrze.

- Teraz żona odpoczywa, musi dużo odpoczywać. Potrzebna będzie rehabilitacja. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mogła wrócić z dziećmi do domu. Może za tydzień, może wcześniej - mówi Oleksij Kucher. - Opiekują się nią bardzo dobrzy lekarze, którym jestem niezwykle wdzięczny i którym dziękuję.

Chłopcy ważą od 1200 do 1500 g. Rodzice wybrali już imiona dla swoich synów. To: Adam, Alan, Kaj i Noe

Niestety, chociaż dzieci są zdrowe, rodzina przeżywa osobisty dramat. Ojcu dzieci, Oleksjiowi, grozi deportacja.