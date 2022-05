Jaki będzie maj we Wrocławiu? Sprawdź długoterminową prognozę pogody

W piątek (6 maja) temperatura będzie wynosić około 20 st. C, ale weekend zapowiada się już nieco chłodniej. W sobotę we Wrocławiu temperatura wynosić ma około 17 st. C. Na niebie nadal sporo chmur, które mogą przynieść przelotny deszcz. Podobnie będzie w niedzielę.

Jak informuje synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski, we Wrocławiu upałów w najbliższym tygodniu nie będzie. Termometry w trakcie czwartkowego dnia (5 maja) wskażą maksymalnie 21 st. C. Jednocześnie pogoda zapowiada się deszczowo i burzowo. I tak ma być do weekendu...

W poniedziałek nadejdzie lekkie ochłodzenie, a na termometrach maksymalnie 16 st. C. Będzie za to pogodnie, a to oznacza mniej chmur na niebie i więcej słońca. Powrót do przyjemnych 20 st. C we Wrocławiu nadejdzie dopiero od wtorku. Kiedy w najbliższym czasie będzie najcieplej? Synoptycy mówią, że możliwa temperatura osiągająca 24-25 st. C, może wystąpić w przyszły czwartek (12 maja) oraz w piątek (13 maja).