Jak zadbać o skórę po wakacjach? Oto kilka sposobów na szybką regenerację

Skórę można pielęgnować w różny sposób – korzystając z domowych sposobów lub wybierając się na profesjonalne zabiegi do gabinetu kosmetycznego. Dobór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od rodzaju problemu, z którym borykamy się po wakacjach. Z niektórymi możemy poradzić sobie sami, a z innymi warto jednak udać się do specjalisty. Wizyta w gabinecie kosmetycznym to także czas przeznaczony tylko dla nas, dlatego dobrze jest od czasu do czasu wybrać się do niego również po to, żeby się zrelaksować.

Domowe sposoby na regenerację skóry

Co zrobić, gdy po powrocie z wakacji nasza skóra jest przesuszona? Jednym ze skutecznych sposobów, aby ją nawilżyć i odżywić jest wykonanie złuszczającego peelingu, dzięki któremu usuwamy martwe komórki naskórka. Taki zabieg można wykonać w domu lub w salonie. Najważniejsze jest jednak, żeby dobrać odpowiedni peeling – drobnoziarnisty do twarzy, a gruboziarnisty do ciała. Najlepiej, żeby był również naturalny, aby nie podrażnił skóry i był przyjazny dla środowiska.