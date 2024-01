Jak zacząć oszczędzać? Jak odkładać pieniądze?

Nowy Rok to doskonała okazja, by wprowadzić w życie zwyczaje, które pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo finansowe. Jednym z nich jest oszczędzanie. Można to robić na wiele sposobów, lecz nie zawsze jest to łatwym zadaniem. Dlatego Intrum przedstawia kilka wskazówek, które pomogą podejmować właściwe decyzje w życiu codziennym, tak aby następny rok powitać z oszczędnościami – mówi Anna Hyżyk, ekspert Intrum.