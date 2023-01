Jak wygodnie oglądać filmy w samolocie? Ten sprytny trik sprawi, że już nigdy nie będziecie się nudzić na pokładzie

Sposób na oglądanie filmów w samolocie. Prosty sposób, który ułatwia życie

Jeżeli w najbliższym czasie czeka was podniebna podróż na pewno zastanawiacie się, jak spożytkujecie czas spędzony w samolcie. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest słuchanie muzyki, czytanie oraz oglądanie filmów i seriali. Niektóre samoloty, w szczególności te obsługujące krótkie dystanse nie są jednak wyposażone w ekrany, a dostęp do WiFi na pokładzie to nadal rzadkość.

Na TikToku roi się od interesujących filmów, w których autorzy prezentują prosty sposób na poradzenie sobie z tymi niedogodnościami.

Co trzeba zrobić, żeby swobodnie oglądać filmy w samolocie?