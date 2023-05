Jak wygląda gastroskopia i jak przygotować się do badania? Sprawdź, ile trwa i jaka jest cena endoskopii przewodu pokarmowego

Jak przygotować się do gastroskopii?

Kiedy trzeba zrobić gastroskopię? Wskazania do badania

Co to jest gastroskopia?

Gastroskopia to badanie górnego odcinka układu pokarmowego, wykonywane za pomocą endoskopu. Inne nazwy procedury to endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego lub panendoskopia. Stanowi ona niezastąpione badanie diagnostyczne przy podejrzeniu wielu chorób układu pokarmowego. Technikę wykorzystuje się także do wykonywania drobnych zabiegów.

Wykorzystywany w badaniu endoskop to wziernik wyposażony we własne źródło światła, przeznaczony do dokonywania oględzin wewnętrznych ścian narządów takich jak przełyk, żołądek i dwunastnica.

Podczas badania gastroskopem możliwe jest pobranie wycinka tkanki do badań histologicznych lub innych laboratoryjnych, m.in. przeprowadzenia testu ureazowego na obecność bakterii Helicobacter pylori, która wywołuje wrzody żołądka, jak również jest powiązana z rakiem żołądka. Wynik testu na obecność Helicobacter pylori można otrzymać już po kilkunastu minutach od wykonania.