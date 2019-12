Jak widzą świat osoby z wadą wzroku? Przekonaj się!

Tego tam nie wsadzaj! Co trzymać poza lodówką?

Co zrobić aby jedzenie się nie psuło? Pierwszą myślą jest wsadzenie go do lodówki. W niektórych przypadkach jest to wielki błąd - produkty mogą stracić swój smak i właściwości zdrowotne. Żadnego z produktów nie powinniśmy przechowywać w foliowych torebkach -