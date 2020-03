JAK W DOMU UPIEC CHLEB? 10 najlepszych przepisów na domowy chleb

Pieczenie chleba nie jest aż tak trudne, a domowy bochenek może być znacznie zdrowszy niż ten ze sklepu. Kluczem jest wybór dobrych składników i staranne przygotowanie. Bo chociaż ciasto na prosty chlebek sodowy można przygotować już w parę minut, nie jest to zalecany rodzaj pieczywa. Poświęcając więcej czasu na fermentację i wypiek chleba otrzymamy bardziej wartościowy bochenek o apetycznym wyglądzie, pięknym zapachu i bogatym smaku. Najzdrowszy chleb to ten na zakwasie, choć tak naprawdę mało który rodzaj jest wolny od drożdży. Do jego przygotowania można jednak użyć rozmaitych wartościowych składników. I choć dojście do perfekcji jak w każdej dziedzinie wymaga wprawy, warto zacząć już dziś, wypróbowując sprawdzone przepisy. Pomogą w tym proponowane przez nas receptury zaczerpnięte z kultowej książki Tomasza Dekera „Chleb” (Burda Książki). Domowy chleb można przygotować w maksymalnie nagrzanym piekarniku, choć aby zapewnić warunki panujące w profesjonalnych piecach, a zwłaszcza tych chlebowych, warto sięgnąć po ceramiczną płytę, którą nagrzewa się w kuchence – taką, jak ceniony przez smakoszy kamień do pizzy czy po prostu do pieczenia. Pracę ułatwi mikser planetarny, który zwolni nas od długiego wyrabiania ciasta za pomocą dłoni. Warto pamiętać też o kilku ważnych wskazówkach. Mąka na chleb powinna być przesiana, co ułatwi rośnięcie ciasta, a drożdże należy wybrać świeże. Podczas przygotowania chleba, na etapie mieszania składników lub wyrabiania ciasta, można dodawać niewielkie ilości wody. Po podzieleniu ciasta odkładaj je na deski wyłożone ściereczkami lekko posypanymi mąką. Gdy konieczne jest pozbycie się nadmiaru gazów z ciasta, przeprowadź składanie, wyrabiając je poprzez składanie na siebie jego brzegów i uderzanie dłońmi. Piecz w piekarniku z włączoną funkcja pary lub wstawionym naczyniem z wodą. Zobacz przepisy na zakwas i na domowy chleb --->

StockSnap/pixabay.com