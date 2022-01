Jak w bajce! Ta artystka zmienia zwykłe ściany w domach w małe dzieła sztuki (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Pani Kamila tak pisze o sobie: Zajmuję się artystycznym malowaniem ścian. Chciałabym pokazać porcję ciekawych realizacji. Przy każdej wpisałam orientacyjną cenę, gdyż nie ma sztywnego cennika.

Na cenę malowania wpływa:

- wybrany motyw - jego szczegółowość i czasochłonność. Maluję od roku i wiem już mniej więcej, co wymaga ode mnie więcej czasu i pracy

- wielkość planowanego malunku, oraz to, czy ta powierzchnia będzie zapełniona tłem, czy nie (przykłady na zdjęciach)

- miejscowość - w promieniu 30km od Wrocławia nie doliczam kosztów dojazdu

Koszt materiałów (farby, folia ochronna, taśma malarska itp.) są wliczone w cenę.

Więcej realizacji na moim profilu https://www.facebook.com/profile.php?id=100064036751958

Zapraszam do kontaktu przez powyższą stronę lub na WhatsApp 667254264