Jak ukraść auto? W jaki sposób unikać policji? Tego nauczy wrocławska firma

Szkoła kradzieży samochodów otworzy się w internecie. Wrocławska spółka The Dust na najpopularniejszej wśród graczy platformie Steam zaprezentowała grę „Car Thief Simulator”. Gracz będzie wcielał się w złodzieja samochodów, którego zadaniem będzie nie tylko kradzież auta, ale też doprowadzenie do jego jak najkorzystniejszej sprzedaży. W tym celu będzie musiał zatroszczyć się o to, żeby np. podczas ucieczki przed policją nie rozbić pojazdu, sprawnie zmienić jego wygląd i oznaczenia.

- Naszym zadaniem w symulatorze złodzieja aut nie będzie tylko włamywanie się do samochodów, ale odnalezienie się w całej strukturze grup przestępczych i półświatka rabusiów, a także reagowanie na przechodniów i przypadkowe osoby, które mogą nam przeszkodzić w grabieży – opowiada prezes The Dust Jakub Wolff.

Żeby robić postępy w grze gracz będzie musiał umieć ukrywać się, prowadzić obserwację okolicy, kraść na specjalne zlecenie luksusowe szczególnie zabezpieczone auta. Będą pościgi policyjne i nielegalne wyścigi