Przeczytajcie porady stylistki!

Sukienka długa czy krótka? Elegancka czerń czy ognista czerwień? O tym, jak się ubrać i co założyć, żeby zgadzało się to ze studniówkowymi standardami rozmawiamy ze stylistką, Magdaleną Zabierzowską.



W tym, jak się ubrać na studniówkę maturzyści mają zdecydowanie łatwiej niż maturzystki. Wystarczy garnitur w stonowanym kolorze i pasujące do niego buty. Dla maturzystek przygotowania do studniówki to jednak nie lada wyzwanie. Jaką sukienkę wybrać? Jaka długość, krój i kolor?



- Na studniówkę trzeba się ubrać elegancko. To bal, a nie wyjście do klubu. Dowolność jest dość duża, ale mimo wszystko nie możemy przesadzić. Należy zachować pewne zasady klasyki. Choć - i tu też wiele się pozmieniało na przestrzeni ostatniej dekady - sukienka nie musi być długa. Nie wspomnę już o tym, że kiedyś, jeszcze za mojej studniówki, zakładało się białą bluzkę i długą, czarną spódnicę. Dziś możemy wybrać sukienkę midi, mini lub maxi. Najczęściej wybierane kolory to czerń, czerwień lub kolor czerwonego wina - mówi Magdalena Zabierzowska, warszawska stylistka, która doradza wrocławianom w Centrum Handlowym Magnolia Park przy ul. Legnickiej. - Makijaż powinien być delikatny.



Kreację można zaakcentować poprzez buty, które wcale nie muszą być w tym samym kolorze co sukienka. Krój studniówkowej sukienki to kwestia indywidualna - należy go dobrać do figury. Jednym bardziej pasują sukienki ołówkowe, innym rozkloszowane.



- Najłatwiej mają szczupłe dziewczyny, bo im pasuje każdy krój - dodaje Zabierzowska. - Najlepiej pasujące buty to sandałki na lekkim obcasie lub klasyczne szpilki. Najważniejsza kwestia, o której należy pamiętać, to to, by zachować młodzieńczą delikatność i subtelność, bo na pierwszym, studniówkowym balu najlepiej ubiera nas młodość.



