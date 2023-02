Jak spędzić Walentynki? Co warto podarować swojej sympatii? Mamy dla Was kilka opcji!

Coś dla duszy i dla ciała

Wszyscy jesteśmy zabiegani, żyjemy w ciągłym stresie i marzymy o chwili tylko dla siebie. 14 lutego to dobra okazja do tego, by znaleźć czas dla siebie i swojej drugiej połówki, wyłączyć telefon, odprężyć się i cieszyć się chwilą. Na błogi relaks możemy liczyć w tych miejscach, w których nie spotkamy tłumu zakochanych celebrujących ten dzień. Gdzie więc się udać? Na masaż i na saunę! To fantastyczne miejsca, w których panuje wyjątkowa, intymna atmosfera. Masz jeszcze trochę czasu, by na Walentynki zarezerwować taką sesję dla siebie i swojej drugiej połówki - czy to w salonie masażu, czy w saunie.

Poza relaksem i odprężeniem zatroszczycie się w ten sposób również o swoje zdrowie. W saunie możemy oczyścić organizm z toksyn, zrewitalizować komórki skóry i pobudzić nasz układ odpornościowy. Masaż natomiast pozwoli nam zniwelować wszelkiego rodzaju napięcia, czy uporać się z bólem kręgosłupa.