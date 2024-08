Jak smakuje osiedle? Kulinarny spacer po osiedlu Powstańców Śląskich. Przekonaj się, jakie smakowitości można tam znaleźć!

Spacer kulinarno-sentymentalny szlakiem lokali gastronomicznych na osiedlu Powstańców Śląskich to okazja do poznania nie tylko działających punktów gastronomicznych, ale również historii tego miejsca i jego kulinarnej przeszłości. Miejsce zbiórki to Pasaż Zielińskiego, skąd uczestnicy wyruszą w niezwykłą podróż po smakach i wspomnieniach. A wszystko to już w sobotę, 31 sierpnia, o godzinie 11.00.

Spacer poprowadzą Brzuchotwórcy, czyli Daga Furmanek i Łukasz Lorenc. To foodies z Wrocławia, których połączyła pasja do jedzenia i wspólna miłość. Ich projekt kulinarny w sieci to gotowanie, recenzowanie, podróżowanie – a przede wszystkim jedzenie! W swoich potrawach stawiają na sezonowe i lokalne składniki, które wzbogacają autorskim twistem. Na co dzień recenzują lokale i inspirują do kulinarnych podróży, a teraz podzielą się swoją wiedzą i pasją z uczestnikami spaceru.