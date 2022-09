Jak prawidłowo oczyścić grzyby? Oto sposoby na świeże kurki, borowiki i maślaki. Tak pozbędziesz się robaków, piasku lub resztek ściółki Katarzyna Zawada

Do słoika mogą trafiać przeróżne rodzaje grzybów. Szczególnie poleca się borowiki lub podgrzybki. Najpierw warto przygotować zalewę. 1,5 szklanki wody gotujemy z łyżką cukru, listkiem laurowym, kilkoma ziarnami ziela angielskiego, można też dodać kroplę octu lub czosnek. Kilogram obmytych grzybów sortujemy, mniejsze można zostawić w całości, większe pokroić. Gotujemy je kilka minut w osobnym garnku z wodą, a następnie rozkładamy do słoików. Wypełniamy zalewą, zakręcamy i odwracamy do góry dnem. GettyImages/Sergii Baibak Zobacz galerię (8 zdjęć)

Grzybobranie trwa w najlepsze, a wrzesień stwarza coraz więcej okazji na udany wypad do lasu. Samo zebranie grzybów to jednak nie koniec. Warto wiedzieć, jak czyścić grzyby i co dalej z nimi robić. Podpowiadamy, jakie sposoby są godne uwagi, by sprawnie oczyścić i umyć grzyby. Przeczytaj także, jak je później przyrządzić.