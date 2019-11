Jak polecieć z Wrocławia do Stanów Zjednoczonych? Radzimy!

Turyści wybierający się do Stanów Zjednoczonych od 11 listopada nie potrzebują już wizy, co zachęca do odwiedzenia tego kraju. Podróż z Wrocławia ułatwia również fakt, że do dyspozycji mamy bezpośrednie połączenia do ośmiu dużych portów przesiadkowych, skąd można polecieć do kilkudziesięciu miast w USA, w tym oczywiście do najważniejszych metropolii, jak Nowy Jork, Los Angeles, Houston, Chicago, Boston, Miami czy San Francisco.

Do największych hubów na świecie należą również Frankfurt i Monachium, porty bazowe Lufthansy, która również ma bardzo rozwiniętą sieć połączeń do USA. Np. przez Frankfurt polecimy m.in. do Filadelfii, Seattle, Phoenix czy do Nowego Orleanu. Przesiąść się na samolot na trasie transatlantyckiej możemy też w Kopenhadze (SAS), Zurychu (SWISS), Düsseldorfie (Lufthansa) i oczywiście w Warszawie (PLL LOT oferuje bezpośrednie połączenia do Miami, Chicago, Nowego Jorku, Los Angeles i San Francisco).

Od 30 marca do listy dostępnych z Wrocławia portów przesiadkowych dojdzie jeszcze Oslo-Gardermoen – nowe połączenie do najważniejszego międzynarodowego portu stolicy Norwegii otwierają linie Norwegian. To flagowe norweskie linie lotnicze, sytuujące się w dziesiątce największych w Europie (pod względem liczby przewiezionych pasażerów). Przez Oslo możemy polecieć do 13 amerykańskich miast. W kwietniu ceny za podróż z Oslo np. do Chicago rozpoczynają się od 601 zł, od 608 zł do Nowego Jorku i od 697 zł do Los Angeles.