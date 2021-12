Jak odkrywano podziemne miasto III Rzeszy? Wyprawa Wilczura do kompleksu Riese Dawid Sarysz

Kompleks Riese to jeden z największych projektów inżynieryjnych III Rzeszy. Olbrzymie podziemia kompleksów Włodarz, Rzeczka i Osówka mogą dziś zwiedzać turyści, ale kiedyś były to dzikie tunele skrywające tajemnice i niebezpieczeństwa. Ekspedycja doktora Jacka Wilczura rzuciła nieco światła na to, co skrywał kompleks Riese.