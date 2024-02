Jak nie stracić głowy biorąc kredyt hipoteczny? Sprawdź praktyczny przewodnik stworzony przez Ekspertów Finansowych

Poradnik ma być drogowskazem, który wskaże, jak poruszać się po zagadnieniach związanych z kredytami. Znajdziemy w nim definicje wielu pojęć, takich jak np. marża banku, promesa czy raty annuitetowe. W ten sposób konsumenci będą w stanie łatwiej zrozumieć mechanizmy związane z zaciągnięciem zobowiązania.

W Otodom widzimy, że wraz z tym jak rynek dojrzewa, rośnie również świadomość nabywców. Już nie tylko w kontekście wyboru odpowiedniego mieszkania, ale też kwestii związanych z finansowaniem. Niezależnie od tego czy jest to pierwsze czy kolejne mieszkanie, którego zakup planują, nabywcy chcą w pełni świadomie uczestniczyć w procesie wyboru najwłaściwszej dla nich oferty kredytowej. A to prowadzi ich nie tylko do poszukiwania źródeł obiektywnej wiedzy na ten temat, ale i wsparcia profesjonalistów – mówi Paweł Onych, Head of Mortgages w Grupie OLX.