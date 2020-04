Jak najbezpieczniej zrobić zakupy na Wielkanoc

Mimo że najpopularniejsze sklepy – Biedronka, Lidl – są otwarte od świtu do północy (w kolejnych dniach Wielkiego Tygodnia wiele z nich czynnych będzie nawet całodobowo), to pod sklepami kolejki oczekujących na możliwość wejścia do środka, by zrobić zakupy. Na dodatek nie tłocznie – jak przed zapowiedzianą hiperpromocją bardzo atrakcyjnych towarów – lecz tyralierą. I ta aura: po tak ciepłej zimie długi szereg dni suchych, czasami słonecznych, ale nawet wtedy z bardzo zimnym wiatrem. Sceneria jak z katastroficznego filmu, który nagle stał się naszą codziennością,

Teraz kupujemy zupełnie inaczej niż zwykle. Nasze wcześniejsze doświadczenia z robienia zakupów na Wielkanoc - gdy chcemy zrobić je najdogodniej dla siebie w okresie pandemii koronawrisusa na niewiele się zdadzą. Dlatego warto skorzystać z badań na temat planów innych osób, by zakupy na Wielkanoc zrobić bezpiecznie i w warunkach optymalnych do zaistniałej sytuacji.