Jak mieszka Joe Biden? Biały Dom można zwiedzić za pomocą aplikacji. To najpilniej strzeżony budynek świata. Jakie sekrety skrywa? Patrycja Seklecka

Prezydent USA Joe Biden już wkrótce zawita do Polski. Przywódca Stanów Zjednoczonych na co dzień urzęduje w swojej rezydencji zlokalizowanej w Waszyngtonie. Co ciekawe, słynny Biały Dom można teraz zwiedzić także za pomocą aplikacji. Co skrywa ten najpilniej strzeżony budynek świata? Czy Polacy mogą zwiedzić siedzibę prezydenta USA „na żywo"? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.