Jak leczyliśmy się w PRL? Dolnośląska służba zdrowia na zdjęciach sprzed lat. Bywało śmiesznie, bywało przerażająco, rzadko normalnie

Na papierze wszystko wyglądało wyglądało pięknie, przecież nawet w Konstytucji z 1952 roku do praw obywatelskich zaliczono prawo obywateli do ochrony zdrowia oraz pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy. Z upływem lat formalnie powiększano zdrowotne przywileje Polaków.

Zabawy na trzepaku, kolejki do sklepów, mroźne i śnieżne zimy, no i my - wrocławianie. Z naszego archiwum wybraliśmy 30 fantastycznych zdjęć zrobionych przez fotoreporterów "Gazety Wrocławskiej" na…

W latach 70. ubiegłego wieku zrównano na przykład uprawnienia pracowników fizycznych i umysłowych do zasiłków chorobowych, opieki nad chorym dzieckiem, objęto ubezpieczeniem społecznym ludność wiejską, rozszerzono uprawnienia kobiet do płatnego i bezpłatnego urlopu macierzyńskiego. W każdej szkole był gabinet lekarski, stomatologiczny, a higienistka czuwała na co dzień nad uczniami. W zakładach pracy także były gabinety lekarskie, a w latach 70. i 80. ubiegłego wieku jednymi z lepszych przychodni były te zakładowe, które działały przy wielkich fabrykach. Tyle teoria, a praktyka?