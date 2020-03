Jak jeździć w okolicy zamkniętych mostów Pomorskich we Wrocławiu? Uważajcie na pułapki

W poniedziałek rano wielu kierowców myliło się i wjeżdżało na mosty od strony uniwersytetu. Wjechać na mosty Pomorskie można, ale tylko na kawałek - chodzi o dojazd do znajdujących się między mostami budów i lokali usługowych. Ci, którzy jadą na pamięć i nie zwracają na znaki, wjeżdżają więc na most, przejeżdżają kilkadziesiąt metrów i muszą zawracać.

Ruch tramwajów i autobusów odbywa się zmienionymi trasami:

Objazdy dla linii tramwajowych: 14, 15, 24:

linie 14 i 15 w kierunku Osobowic / Poświętnego: Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Podwale, most Sikorskiego, ul. Jagiełły, most Mieszczański, Dubois, ul. Pomorską, pl. Staszica, Kleczkowska

do FAT-u / parku Południowego: od ul. Kleczkowskiej przez pl. Staszica do ul. Chrobrego, przez Łokietka, most Uniwersytecki, Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego

Linia 24

w kierunku Osobowic: ul. Szewska, most Uniwersytecki, Łokietka, Chrobrego, pl. Staszica, Kleczkowska

w kierunku FAT-u: od ul. Kleczkowskiej przez pl. Staszica, ul. Pomorską, Dubois, most Mieszczański, ul. Jagiełły, most Sikorskiego, ul. Podwale, Ruską do Kazimierza Wielkiego

Linie autobusowe K, 132, 142, 257

linia 132 w obu kierunkach: ul. Ruska / św. Mikołaja, Grodzka, most Uniwersytecki, ul. Cybulskiego / Dubois, ul. Pomorską, pl. Staszica do Trzebnickiej