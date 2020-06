Jak głosują mieszkańcy Wrocławia w wyborach prezydenckich 2020? Wyniki 1. tury wyborów - jakie będą?

Kto powinien zostać prezydentem wg mieszkańców Wrocławia? Przemyslaw Swiderski

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 we Wrocławiu. Chcesz wiedzieć, na kogo głosowali mieszkańcy Wrocławia? Poznaj wyniki głosowania w całym kraju oraz w twojej miejscowości. Dzięki temu porównasz, jaka frekwencja była wśród wyborców w Polsce, a jaka we Wrocławiu w 2. turze wyborów prezydenckich. Możesz również porównać, jak rozkładały się głosy. Dzięki temu dowiesz się, jak wyniki wyborów lokalnych mają się do ogólnopolskich.