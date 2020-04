Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w Polsce? Jest nowy termin szczytu zachorowań na COVID-19

Pierwsza, to dokładniejsza prognoza temperatury (nieco wyższa niż zakładana poprzednio) , a druga, to utrzymująca się na dość wysokim poziomie liczba testów koniecznych do wykrycia jednego pozytywnego przypadku (obecnie trzeba wykonać w Polsce średnio 19 testów, by wśród nich był jeden potwierdzony przypadek zakażenia co jest liczbą zbliżoną do sytuacji w Korei Południowej na tym samym etapie epidemii i bardzo zbliżoną do występującej obecnie w Czechach).