Jak bezpiecznie hamować, gdy na drodze ślisko [NAJWAŻNIEJSZE ZASADY]

1. Odległość fotela kierowcy od pedałów powinna być taka, żeby noga po wciśnięciu pedału hamulca do oporu była nadal lekko ugięta. Pozwoli to na wciskanie hamulca z bardzo dużą siłą, co znacząco wpływa na długość drogi hamowania.

2. W sytuacji awaryjnej należy jednocześnie z całą siłą "kopnąć" w hamulec i sprzęgło. Taki zabieg spowoduje rozpoczęcie hamowania z maksymalną siłą oraz rozłączenie silnika. Hamulec i sprzęgło trzeba trzymać wciśnięte aż do zatrzymania auta.

3. Za słaba siła wywierana na pedał hamulca może spowodować zarzucanie tyłu, co w skrajnych sytuacjach powoduje poślizg. Dzieje się tak, ponieważ system ABS nie kontroluje w pełni wszystkich kół, a tylko przednie. Elektroniczny korektor siły hamowania odczytuje, że poślizg dotyczy tylko tych kół i na nich skupia większą uwagę

4. Jeszcze większym błędem jest zdjęcie nogi z hamulca podczas omijania przeszkody. Wtedy system ABS w ogóle nie kontroluje auta co może doprowadzić do uślizgu tylnych kół, a w skrajnych przypadkach dachowania.