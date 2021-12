Jak będą czynne sklepy w sylwestra i Nowy Rok? Sprawdź

Wrocław: Jak będą czynne sklepy w Sylwestra?

Wrocław: Jak będą czynne sklepy w Nowy Rok?

Z kolei Nowy Rok to święto wolne od pracy. Tym razem wypada w sobotę. Niemniej jednak oznacza to, że większość sklepów będzie nieczynna. Wyjątek stanowią tylko te sklepy, za ladą których stanie właściciel. W przypadku sklepów opartych na franczyzie godziny otwarcia ustala kierownik sklepu. Możemy więc liczyć na to, że otwarta w Nowy Rok będzie większość Żabek, ale w przypadku każdego ze sklepów tej marki godziny otwarcia mogą być inne.