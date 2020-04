Jaguarem jechał pod prąd na ul. Lotniczej we Wrocławiu. Po zatrzymaniu było tylko gorzej

Nie wiadomo, co skłoniło 25-letniego kierowcę do wjechania w ulicę Lotniczą pod prąd. Po zatrzymaniu go przez policję okazało się, że złamanie przepisów kodeksu ruchu drogowego, to był tylko początek jego kłopotów. O szczegółac przeczytacie poniżej.

Pędzącego pod prąd jaguara wypatrzyła wrocławska drogówka. Policjanci zatrzymali auto, sprawdzili dane kierowcy. i zawartość papierowej torby, którą miał na siedzeniu pasażera. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez prokuraturę i sąd rejonowy. Miał zostać doprowadzony do aresztu śledczego za wcześniej popełnione przestępstwa. Chwilę później na jaw wyszedł fakt, że 25-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i kontynuowali sprawdzenia. Na przednim siedzeniu pojazdu leżała papierowa torba. Gdy policjanci zajrzeli do środka, było w niej kilkadziesiąt woreczków z białym proszkiem, łącznie ponad 200 porcji. Wstępny testy wykazały, że były w nich narkotyki - mówi st. sierż. Dariusz Rajski, KMP we Wrocławiu. Jaguar został odholowany na policyjny parking, a mężczyzna trafił na komisariat. Przeszedł testy, które wykażą, czy w czasie jazdy był pod wpływem jakichś substancji psychotropowych. Odpowie za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów i posiadanie narkotyków. Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

