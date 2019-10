Jagodno: Biedronka przy ul. Sarniej już otwarta [PROMOCJE, NOWOŚCI]

Przy ul. Wyszyńskiego leży nieprzytomna kobieta. A tłum się gapi

Potrącona na przejściu dla pieszych ranna, nieprzytomna kobieta leżała na ulicy Wyszyńskiego we Wrocławiu. Wokół stał tłum gapiów, lecz nikt nie kwapił się z pomocą. Szczęśliwie, przejeżdżał tamtędy wracający do domu policjant z wrocławskiej drogówki. To on udzielił rannej pierws...