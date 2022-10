Jacek Sutryk po presji medialnej pokazuje swój nowy dom z basenem. Internauci odpowiadają: "Problem tkwi w tym, od kogo pan kupił"

Postanowiliśmy sprawdzić ile kosztują domy na Sępolnie – dzielnicy, która dla wielu wrocławian jest marzeniem. Na popularnym portalu otodom.pl znajduje się obecnie siedem ogłoszeń nieruchomości jednorodzinnych. Ceny za metr kwadratowy wahają się od 9,5 do ok. 15 tysięcy złotych.

Rezydencja, mająca aż 240 metrów kwadratowych w atrakcyjnej wrocławskiej dzielnicy - Sępolno kosztowała 1,6 miliona złotych. To wychodzi zaledwie 6,6 tys. za metr kwadratowy. W tych okolicach najczęściej spotykana cena za tego typu domy zaczyna się o ok. 10 tys. zł za metr i idzie w górę.

Dzielnica Sępolno stała się gorącym miejscem na mapie Wrocławia. To tam za kwotę 1,6 mln złotych kupił nową posiadłość prezydent Jacek Sutryk. To niemało! Ale mieszkańcy Sępolna twierdzą, że prezydent…

- Po tych kilku latach wrocławianie są już przyzwyczajeni do prezydenckiego reality-show. Chciałbym, żeby Jacek Sutryk zrozumiał, że dla opinii publicznej nie jest problemem, że włodarz ma gdzie mieszkać. W tej sprawie wątpliwości budzi to, że kupił nieruchomość od człowieka, którego działalność jest dofinansowywana z miejskiej kasy. Tak samo jak wątpliwości budzi to, że żona nabywcy innej nieruchomości została szefową wrocławskiego ZOO. A tym nabywcą jest prezes wrocławskiego Aquaparku. Każda z wymienionych stron zawodowo, bądź przez dofinansowania jest związana z miastem. To musi budzić i budzi poważne wątpliwości, których prezydent nawet nie próbuje wyjaśnić - komentuje dla "Gazety Wrocławskiej" Andrzej Kilijanek, radny miejski z Prawa i Sprawiedliwości.