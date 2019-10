IX Wielka Trasa Stand-up Polska “Koniec Świata”. KONKURS! Mamy dla Was bilety!

Ekipa Stand-up Polska ruszyła w drogę, żeby zaprezentować państwu już IX Wielką Trasę! Tym razem komicy zajmą się problemami, które nieuchronnie zbliżają nas do tytułowego końca świata.

Materiał będzie oscylował wokół globalnych zagrożeń, zarówno tych znanych, jak i mniej pospolitych. Będzie mowa o kataklizmach, chorobach i wojnie. Największych niebezpieczeństwach dla człowieka, ale też o ludzkiej rasie, jako głównym przyczynku problemów kochanej Matki Ziemi. Wszystkie okropieństwa zostaną przefiltrowane przez szalone umysły komików, co spowoduje, że ta mieszanka komedii będzie zagrożeniem samym w sobie. Ta broń masowego rażenia będzie pilotowana przez czołowych reprezentantów polskiego stand-upu, w składzie Michał Kempa, Antoni Syrek-Dąbrowski, Bartek Walos, Wojciech Fiedorczuk, Cezary Jurkiewicz, Piotrek Szumowski, Maciek Adamczyk, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski! Tutaj można także zobaczyć zwiastun promujący trasę, którego autorem jest członek kolektywu Stand-up Polska: Maciej Buchwald. To także za jego sprawką fani mogli oglądać teaser 8 grzechów głównych. KONKURS!

Mamy dla Was 5 podwójnych wejściówek na sobotę o 16:30!!

Wystarcz odpowiedzieć na pytanie: Który polski standuper jest Twoim ulubionym i dlaczego? Odpowiedź z dopiskiem w temacie STAND UP wyślij na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. Na odpowiedzi czekamy do północy! 5 zwycięzców zostanie poinformowanych drogą emailową o wygranej w sobotę w południe, bilety będą w formie elektronicznej.

Koniec Świata zacznie się we wrześniu i dotrze do następujących miast:

Gorzów Wielkopolski - 15.09, Filharmonia Gorzowska

Warszawa - 22.09 oraz 29.10, Klub Stodoła

Kielce - 23.09, Kieleckie Centrum Kultury

Poznań - 24.09, Sala Ziemi MTP

Częstochowa - 30.09, Akademickie Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej

Katowice - 1.10, Katowice Miasto Ogrodów

Bielsko-Biała - 2.10, Bielskie Centrum Kultury

Rzeszów - 4.10, G2A Arena

Wrocław - 5.10, Hala Stulecia

Zielona Góra - 6.10, Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego

Płock - 7.10, Państwowa Szkoła Muzyczna

Kraków - 9.10, Klub Studio

Szczecin - 11.10, Scena na Łasztowni

Słupsk - 12.10, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica

Gdańsk - 13.10, Stary Maneż

Opole - 14.10, Teatr im. Jana Kochanowskiego

Olsztyn - 18.10, Auditorium Maximum

Łódź - 23.10, Wytwórnia

Białystok - 24.10, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

Lublin - 26.10 i 27.10 Centrum Kongresowe UP

Toruń - 30.10, CKK Jordanki Bilety można kupić nf

***

Stand-up Polska to grupa komików skupionych wokół idei komedii na żywo, fanów komedii żywej i komedią żyjących. Występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce, przekładając swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru. Korzystając z tej formy sztuki załoga dzieli się subiektywną opinią na różne tematy, od rzeczy trywialnych po złożone ludzkie problemy zawsze wywołując śmiech. Korzystając z kluczowych elementów komedii oraz z doświadczenia scenicznego komicy Stand-up Polska przygotowują też scenariusze i skecze do wybranych, wcześniej omówionych projektów. Ponadto w portfolio projektu znajdują się warsztaty kierowane do aspirujących komików i osób zainteresowanych stand-up’em, gdzie poddaje się analizie składowe żartu i sposób ich działania, umożliwiając wgląd w pracę komika. Więcej informacji:

Standuppolska.pl

facebook.com/StandupPolska/

instagram.com/standuppolska/

polecane: Muzotok: Mikromusic