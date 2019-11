Iron Maiden w Polsce 2020. Koncert na PGE Narodowym [bilety]

Iron Maiden w Polsce w 2020 r. Zespół zagra koncert w ramach trasy Legacy Of The Beast i wystąpi na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Sprawdź, kiedy do sprzedaży trafią bilety i dokładną datę wydarzenia.

Iron Maiden w Polsce w 2020. Koncert na Stadionie PGE Narodowym Zespół Iron Maiden, legenda heavy metalu wraca do Polski! Podczas ostatniego etapu Legacy Of The Beast Tour muzycy zagrają w Warszawie na PGE Narodowym. Od czasu rozpoczęcia tourne w zeszłym roku zespół odwiedził 39 krajów na całym świecie, grając dla prawie dwóch milionów fanów. - Spędziliśmy jak dotąd fantastyczny czas na trasie Legacy, a reakcja na występy sceniczne i wszystkie szalone rekwizyty (i Eddiego!), z którymi występuję, była fenomenalna. Cały zespół świetnie się bawi, dlatego naprawdę cieszymy się, że możemy wrócić do Polski i dotrzeć do jeszcze większej liczby fanów - powiedział wokalista Iron Maiden, Bruce Dickinson. Iron Maiden Warszawa 2020 - data i miejsce Legenda heavy metalu wystąpi na PGE Narodowym 5 lipca 2020 roku.

Iron Maiden Warszawa 2020 - support Gościem specjalnym koncertu będzie grupa Within Temptation, a zespołem otwierającym imprezę Lord Of The Lost.

Bilety na koncert Iron Maiden Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 15 listopada o godz. 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. Na razie nie wiadomo, ile będą kosztowały wejściówki. Gdy tylko poznamy ceny, podamy je do informacji. Przedsprzedaż biletów

Jak zawsze odbędzie się ekskluzywna przedsprzedaż dla członków Fanklubu Iron Maiden. Przedsprzedaż Fanklubu potrwa od poniedziałku, 11 listopada od 9.00, do wtorku, 12 listopada do 18.00. Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się 13 listopada o 10.00 i potrwa do 15 listopada do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 14 listopada o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 15 listopada do 10.00. Ostatni koncert Iron Maiden w Polsce odbył się 28 lipca 2018 roku w TAURON Arenie Kraków: