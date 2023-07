Interwencja pogotowia ratunkowego na basenie w Świebodzicach. Ranny nastolatek [ZDJĘCIA]

Ranny nastolatek na basenie letnim w Świebodzicach

Dzisiaj (wtorek, 11 lipca 2023) późnym popołudniem, po godzinie 17.00 doszło do wypadku na basenie letnim w Świebodzicach. Konieczna była interwencja Pogotowia Ratunkowego ze Świdnicy. Ratownicy udzielali pomocy nastolatkowi z rozbitą głową. Konieczne było założenie opatrunku i zabandażowanie głowy. Chłopiec został następnie zabrany do karetki i przewieziony na badania głowy do szpitala. Niewykluczone, że konieczne będzie założenie szwów (do sprawy wrócimy jutro).